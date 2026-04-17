Detienen a uno y recuperan tres vehículos robados en operativos de la GCE
Aseguran motos y camioneta con reporte de robo
La Guardia Civil Estatal reportó la detención de un hombre y el aseguramiento de tres vehículos con reporte de robo en distintos operativos realizados en la capital potosina y en el municipio de Villa de Reyes.
De acuerdo con información oficial, en la capital fue detenido un joven de 25 años, identificado como Jorge "N", quien conducía una motocicleta con reporte de robo.
En acciones adicionales, elementos de la corporación localizaron otra motocicleta en la zona oriente de la ciudad, así como una camioneta sin placas en Villa de Reyes, ambas con estatus de robo vigente.
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Las unidades y el detenido fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para el seguimiento de las investigaciones.
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