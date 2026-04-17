Incendio consume palma en la carretera a Matehuala
El fuego se registra a la altura de una gasolinera, sin presencia inicial de cuerpos de emergencia en la zona
Un incendio se registró la mañana de este día en la lateral de la carretera a Matehuala, donde una palma fue consumida por las llamas a aproximadamente un kilómetro antes de llegar a una glorieta.
De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro ocurrió frente a una gasolinera, lo que generó preocupación entre automovilistas y vecinos que transitaban por la zona.
Hasta el momento del reporte, no se observaba la presencia de elementos de Protección Civil ni del Cuerpo de Bomberos en el lugar, mientras el fuego continuaba activo.
Testigos señalaron el riesgo de que las llamas pudieran alcanzar cables ubicados por encima del punto del incendio, así como la posibilidad de que el fuego se extendiera a otras áreas cercanas.
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Ante esta situación, se recomienda a la población circular con precaución y mantenerse atenta a las indicaciones de las autoridades.
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