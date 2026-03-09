Detienen sujeto por venta de droga, en Valle Dorado

Por delito contra la salud, la Policía de Investigación detuvo a José Armando "N", en la Capital potosina, ya estaba sujeto a proceso por una detención reciente y ahora se le giró la orden de aprehensión.

La Fiscalía detalló que el señalado había sido detenido en febrero de 2026, donde tras una revisión de seguridad por parte de la Guardia Civil Estatal, le encontraron varias dosis de una sustancia con similares a la droga conocida como cristal.

Por lo anterior, el asegurado fue puesto a disposición de la institución procuradora de justicia, sin embargo, obtuvo su libertad bajo caución; no obstante, el señalado fue informado que su proceso penal continuaría.

De igual forma, los agentes del Ministerio Público tramitaron el mandamiento judicial, y una vez que fue concedido por el delito de contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en la modalidad de posesión simple, la PDI se dispuso a cumplimentarlo.

Fue en calles de la colonia Valle Dorado, donde José Armando "N" fue asegurado por los elementos investigadores, quienes lo llevaron a las oficinas de la corporación para cumplir con los protocolos respectivos y lo terminaron ingresando al centro penitenciario de la zona donde enfrentará al Juez respectivo.