Dictan sentencia de 30 años a hombre por matar a un familiar

TAMPACAN.- Un juez dictó sentencia de 30 años de prisión, a un hombre acusado de quitarle la vida a un familiar, en Tampacán.

La Fiscalía General del Estado informó este miércoles, que Marcos „N", fue sentenciado a 30 años de prisión ordinaria por su responsabilidad en el delito de homicidio por parentesco calificado.

Dicho sujeto fue investigado por un suceso ocurrido el 13 de abril de 2023, cuando una persona resultó lesionada en la comunidad de Chiconamel, municipio de Tamapacán.

A consecuencia de las lesiones, la víctima perdió la vida. Derivado de las indagatorias, la Policía de Investigación (PDI) detuvo al señalado, quien fue puesto a disposición de la autoridad judicial para enfrentar su proceso penal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La litigación conducida por la Delegación Sexta de la FGESLP avanzó hasta un juicio oral, en el cual los agentes fiscales obtuvieron un fallo condenatorio. Posteriormente, se dio lectura a la sentencia de 30 años de prisión para el acusado, así como a los montos fijados por concepto de reparación del daño y sanción pecuniaria.