Cuatro personas perdieron la vida durante un aparatoso choque registrado en el bulevar del Río Españita el pasado 15 de noviembre, a la altura del fraccionamiento Españita, en donde dos automóviles participantes acabaron destrozados y uno de ellos se volcó.

Tras lo hechos, se ha dado a conocer un video del suceso, donde se observa que uno de los conductores, el de un VW Beetle, no habría respetado la luz roja en el semáforo, provocando la colisión de un Volkswagen Golf, cuyo conductor habría ido a exceso de velocidad, según los reportes preliminares.

LOS HECHOS

El percance tuvo lugar alrededor de las 08:30 horas, cuando inicialmente el conductor del Beetle de color blanco, se desplazaba por la calle Valladolid del fraccionamiento Españita e intentó tomar el bulevar Río Españita.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Fue así como el Beetle fue chocado de manera aparatosa por el otro automóvil, un Volkswagen Golf de color blanco que por ahí se desplazaba con dirección a la avenida Salvador Nava.

Luego del fuerte impacto, el Golf acabó volcado con las llantas hacia arriba, mientras que el Beetle quedó a la orilla del bulevar trepado parcialmente sobre la contención.

Por desgracia, cuatro personas del Beetle perdieron la vida en el sitio a consecuencia de los fuertes golpes recibidos.

?? | Difunden video de accidente mortal en bulevar Españita, donde fallecieron cuatro personas / Más información: ??https://t.co/o2pPY3gTj0 pic.twitter.com/y36zAQdzD6 — Pulso Online (@pulso_mx) December 4, 2025

Al conductor del Golf se le trasladó a un hospital a recibir atención médica, ya que también presentaban lesiones de consideración.

Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, tomaron conocimiento del percance y los autos participantes fueron enviados a una pensión completamente destrozados, en tanto que el reporte se turnó ante el Ministerio Público para que se llevaran a cabo las diligencias correspondientes.

Cabe señalar que el cruce de se registró el accidente cuenta con semáforos, ya que al cruzar el bulevar Españita inicia la calle Zafiro de la colonia Valle Dorado, de ahí que se presume que uno de los conductores no habría respetado la luz roja, por lo que sobrevino el fuerte impacto.