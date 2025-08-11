logo pulso
Difunden video de presunto "levantón" en la 57

Video muestra a hombres armados bloqueando el paso de un vehículo en la carretera 57

Por Redacción

Agosto 11, 2025 11:34 a.m.
A
Sujetos interceptan vehículo/Imagen: captura de video

Sujetos interceptan vehículo/Imagen: captura de video

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que un vehículo con placas de Texas es interceptado por sujetos armados en la carretera 57, en el tramo entre San Luis Potosí y Matehuala.

La grabación, captada desde la cabina de un tráiler, registra a varios hombres portando rifles de asalto que bloquean el paso de la unidad y obligan al conductor a detenerse. Segundos después, lo bajan del vehículo y se lo llevan junto con la unidad. En las imágenes no se aprecia presencia de autoridades en el lugar.

De acuerdo con reportes extraoficiales, el grupo armado estaría relacionado con otros robos violentos contra transportistas, automovilistas y pasajeros en la zona.

El hecho ha generado nuevamente inquietud por la seguridad en este tramo carretero, considerado uno de los más transitados del país.

