Dos hombres detenidos por presunto allanamiento

Como resultado de la respuesta que se brinda de forma inmediata a reportes ciudadanos, policías de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a dos hombres por presunto allanamiento; dichas acciones se realizaron en Cabecera Municipal y la colonia Minas de San Pedro.

Agentes municipales se presentaron en un domicilio de la calle Ignacio López Rayón, en Cabecera Municipal, donde el director de un plantel educativo indicó que en el techo de un salón había un individuo que ingresó brincándose la barda perimetral, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra. Servidores públicos ingresaron a la escuela, donde ubicaron al señalado, quien después de ser entrevistado se identificó como Arturo „N" de 40 años.

Por otra parte, en la calle Flamingo, de la colonia Minas de San Pedro, el dueño de una casa refirió que dentro está un sujeto al que no conoce y no le dio permiso de entrar, pidiendo proceder legalmente en contra de quien dijo llamarse Leonardo „N" de 37 años.

A los dos se les dio a conocer que serían detenidos por presunto allanamiento, y después fueron presentados ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), para determinar su situación legal.

