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Dos jóvenes en moto son arrollados en carretera México

Por Redacción

Abril 24, 2026 03:00 a.m.
A
Dos jóvenes en moto son arrollados en carretera México

Dos jóvenes que viajaban en motocicleta fueron arrollados por un vehículo desconocido cuyo conductor se dio a la fuga luego del accidente, presentaban probables fracturas y tuvieron que ser llevados a un hospital.

El hecho tuvo lugar la tarde de este jueves en el entronque de la lateral de la carretera a México y la avenida Lago Danés, a donde acudieron paramédicos de Protección Civil Estatal y de la Cruz Roja Mexicana que le prestaron los primeros auxilios a los afectados para su traslado al nosocomio.

Los afectados viajaban a bordo de una motocicleta color rojo cuando fueron embestidos en la lateral referida, en el sitio existen semáforos que regulan el tránsito y se ignora si alguno de los conductores no respetó la luz roja del semáforo.

Elementos de la Guardia Civil Municipal de Villa de Pozos llegaron a tomar conocimiento del accidente, que en su caso el informe sería remitido ante la Fiscalía para que se realicen las investigaciones correspondientes.

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Se esperaba que los afectados presentaran sus denuncias para que aportaran datos sobre la unidad que los arrolló y se procediera a la búsqueda del conductor que se dio a la fuga. 

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