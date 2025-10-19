Dos motociclistas accidentados en Ciudad Valles

CIUDAD VALLES. En distintos hechos, dos motociclistas sufrieron accidentes dentro del área urbana de Ciudad Valles; uno de ellos conducía bajo los influjos del alcohol.

El primer percance ocurrió la tarde del sábado, en la calle Progreso, entre Américas y Artes, en la colonia Rotarios.

Fuentes oficiales informaron que el conductor de un vehículo Nissan March blanco acababa de estacionarse y, al abrir la puerta, golpeó a un repartidor en motocicleta que circulaba por el lugar.

Brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) auxiliaron al motociclista y se disponían a trasladarlo a una clínica particular.

Cabe mencionar que ya había dialogado con el conductor del sedán y ambos estaban por llegar a un acuerdo.

Por otro lado, en la calle Sabino, entre Estadio y Magnolia, en la colonia Guadalupe, un hombre que presuntamente se encontraba en estado de ebriedad y conducía una motocicleta sufrió una aparatosa caída.

Al sitio también acudieron brigadistas de la CNE, sin embargo, el motociclista se negó a recibir atención.