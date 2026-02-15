Dos policías municipales lesionados tras agresión en Soledad

Elementos de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez fueron agredidos la tarde de este domingo en las inmediaciones del camino a Cerro de San Pedro, hecho que dejó como saldo dos oficiales lesionados.

Detalles confirmados

De acuerdo con información oficial, tras el ataque los agentes fueron trasladados de inmediato para recibir atención médica, sin que hasta el momento se haya detallado la gravedad de sus lesiones.

La corporación informó que en los hechos estuvo involucrada una camioneta tipo Voyager color gris, por lo que se activó un operativo de seguridad y búsqueda en coordinación con autoridades estatales para ubicar a las personas responsables.

