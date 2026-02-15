logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CUMPLE 40 AÑOS!

Fotogalería

¡CUMPLE 40 AÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Dos policías municipales lesionados tras agresión en Soledad

Una camioneta Voyager gris estuvo involucrada en la agresión contra policías municipales en Soledad.

Por Pulso Online

Febrero 15, 2026 09:32 p.m.
A
Dos policías municipales lesionados tras agresión en Soledad

Elementos de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez fueron agredidos la tarde de este domingo en las inmediaciones del camino a Cerro de San Pedro, hecho que dejó como saldo dos oficiales lesionados.

Detalles confirmados

De acuerdo con información oficial, tras el ataque los agentes fueron trasladados de inmediato para recibir atención médica, sin que hasta el momento se haya detallado la gravedad de sus lesiones.

La corporación informó que en los hechos estuvo involucrada una camioneta tipo Voyager color gris, por lo que se activó un operativo de seguridad y búsqueda en coordinación con autoridades estatales para ubicar a las personas responsables.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Dos policías municipales lesionados tras agresión en Soledad
Dos policías municipales lesionados tras agresión en Soledad

Dos policías municipales lesionados tras agresión en Soledad

SLP

Pulso Online

Una camioneta Voyager gris estuvo involucrada en la agresión contra policías municipales en Soledad.

Un herido, deja fuerte choque
Un herido, deja fuerte choque

Un herido, deja fuerte choque

SLP

Redacción

En la rúa a México chocaron un auto y una camioneta, que acabaron destrozadas

Aprehendido por secuestro en Rioverde
Aprehendido por secuestro en Rioverde

Aprehendido por secuestro en Rioverde

SLP

Redacción

Durante días mantuvo cautiva a la víctima a la que golpeaba continuamente

Incumple medidas y lo mandan a Penal Estatal
Incumple medidas y lo mandan a Penal Estatal

Incumple medidas y lo mandan a Penal Estatal

SLP

Redacción