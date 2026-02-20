Embisten a hombre en situación de calle sobre la 57
Paramédicos de la Cruz Roja lo atendieron y trasladaron para su atención médica
Un hombre en situación de calle fue arrollado en carriles centrales de la carretera 57.
El incidente se registró cerca de las 11:00 de la mañana de este viernes, cuando el hombre pretendía cruzar la cinta asfáltica metros antes de subir el puente de Rutilo Torres fue impactado por un automóvil Nissan, cuyo conductor circulaba con dirección al distribuidor Benito Juárez.
Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes lo trasladaron para su atención médica.
Elementos de la Guardia Civil del Estado tomaron conocimiento de los hechos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Camioneta sufre aparatosa volcadura en la carretera ´57
El conductor perdió el control del volante y la unidad chocó contra un poste
no te pierdas estas noticias
Embisten a hombre en situación de calle sobre la 57
Redacción
Paramédicos de la Cruz Roja lo atendieron y trasladaron para su atención médica
Detienen a presunto "halcón" con ponchallantas en la Huasteca
Redacción
La Guardia Civil aseguró 13 artefactos metálicos y equipo de vigilancia en operativo regional.
Suman 20 extorsionadores detenidos de Ciudad Valles: SSPC
Rubén Pacheco
La célula criminal operaba cobrando derecho de piso a ganaderos, choferes y comerciantes de la zona