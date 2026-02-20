Embisten a hombre en situación de calle sobre la 57

Un hombre en situación de calle fue arrollado en carriles centrales de la carretera 57.

El incidente se registró cerca de las 11:00 de la mañana de este viernes, cuando el hombre pretendía cruzar la cinta asfáltica metros antes de subir el puente de Rutilo Torres fue impactado por un automóvil Nissan, cuyo conductor circulaba con dirección al distribuidor Benito Juárez.

Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes lo trasladaron para su atención médica.

Elementos de la Guardia Civil del Estado tomaron conocimiento de los hechos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí