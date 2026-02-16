En "Convoy", arrestan a joven con cuchillo

A través del operativo "Convoy", agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por portación de arma prohibida, esto en la colonia Misión del Palmar, en el municipio de Villa de Pozos.

Mediante recorridos conformados por una célula integrada por oficiales de la Guardia Civil Estatal, Guardia Civil de Villa de Pozos, y de la Guardia Civil soledense, sobre la calle 24, en la colonia mencionada, se ubicó a un individuo que comenzó a agredir verbalmente a la autoridad, por lo que servidores públicos de Soledad lo interceptaron.

Después de varios minutos de diálogo, el sujeto se identificó como Octavio "N" de 18 años, quien mostró una actitud agresiva, y se procedió conforme al debido protocolo de actuación, localizándole un objeto punzocortante similar a un cuchillo, haciéndole saber que sería detenido por portación de arma prohibida.

El arrestado fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación legal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí