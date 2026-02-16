logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CUMPLE 40 AÑOS!

Fotogalería

¡CUMPLE 40 AÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

En "Convoy", arrestan a joven con cuchillo

Por Redacción

Febrero 16, 2026 03:00 a.m.
A
En "Convoy", arrestan a joven con cuchillo

A través del operativo "Convoy", agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por portación de arma prohibida, esto en la colonia Misión del Palmar, en el municipio de Villa de Pozos.

Mediante recorridos conformados por una célula integrada por oficiales de la Guardia Civil Estatal, Guardia Civil de Villa de Pozos, y de la Guardia Civil soledense, sobre la calle 24, en la colonia mencionada, se ubicó a un individuo que comenzó a agredir verbalmente a la autoridad, por lo que servidores públicos de Soledad lo interceptaron.

Después de varios minutos de diálogo, el sujeto se identificó como Octavio "N" de 18 años, quien mostró una actitud agresiva, y se procedió conforme al debido protocolo de actuación, localizándole un objeto punzocortante similar a un cuchillo, haciéndole saber que sería detenido por portación de arma prohibida.

El arrestado fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación legal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Dos policías municipales lesionados tras agresión en Soledad
Dos policías municipales lesionados tras agresión en Soledad

Dos policías municipales lesionados tras agresión en Soledad

SLP

Pulso Online

Una camioneta Voyager gris estuvo involucrada en la agresión contra policías municipales en Soledad.

Un herido, deja fuerte choque
Un herido, deja fuerte choque

Un herido, deja fuerte choque

SLP

Redacción

En la rúa a México chocaron un auto y una camioneta, que acabaron destrozadas

Aprehendido por secuestro en Rioverde
Aprehendido por secuestro en Rioverde

Aprehendido por secuestro en Rioverde

SLP

Redacción

Durante días mantuvo cautiva a la víctima a la que golpeaba continuamente

Incumple medidas y lo mandan a Penal Estatal
Incumple medidas y lo mandan a Penal Estatal

Incumple medidas y lo mandan a Penal Estatal

SLP

Redacción