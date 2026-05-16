En el mes, detienen a siete en rúas estatales

La División de Caminos de la Guardia Civil Estatal detuvo a siete personas que fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) por diferentes delitos, en el periodo comprendido del diez de abril al catorce de mayo.

También se aseguraron 33 tractocamiones y remolques y se localizaron 8 vehículos. Además, en la última semana, se atendieron a más de conductores, con casos de ponchaduras, falta de combustible, fallas mecánicas y resguardo de menores de edad.

Dentro de las acciones de seguridad y vigilancia en carreteras, la División Caminos también brindó atención a hechos de tránsito, detuvo a dos personas por diferentes delitos, atendió tres reportes de tentativa de robo de vehículo y recuperó ocho tractocamiones con reporte de robo brindando ayuda a los operadores.

El comandante de la División Caminos de la Guardia Civil Estatal, Rafael Mendoza Salazar, expuso lo anterior ante representantes de los tres niveles de Gobierno, como parte del informe "Estadísticas y Resultados 2026", además de informar que se mantienen los Puestos de Atención Ciudadana y operativos permanentes en distintos puntos estratégicos de la entidad.

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