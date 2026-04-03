En marzo, localizan a 71 personas con ficha activa
Derivado de las acciones de búsqueda e investigación implementadas durante el mes de marzo, la Fiscalía General del Estado logró la localización de 71 personas que contaban con reporte de no localización y fichas activas de búsqueda.
De este total, se trata de 46 masculinos y 25 femeninas; entre los casos destaca uno atendido bajo el protocolo de Alerta Ámber, correspondiente a un infante localizado en el municipio de Tampamolón Corona, en la región Huasteca.
Estos resultados son producto del trabajo coordinado entre la Fiscalía de SLP y autoridades de los tres niveles de gobierno, así como del apoyo de la ciudadanía, cuya colaboración ha sido fundamental para fortalecer las labores de búsqueda y localización.
Las personas fueron ubicadas en diversos municipios del territorio potosino, incluida la capital, y todas se reportan en buen estado de salud.
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Tras su localización, se les brindó atención integral y acompañamiento institucional, garantizando en todo momento el respeto a sus derechos humanos.
El rango de edad de las personas localizadas abarca desde los 5 meses hasta los 81 años, lo que refleja la atención prioritaria y sin distinción que se brinda a cada caso.
Asimismo, de acuerdo con sus propias manifestaciones, ninguna de las personas localizadas fue víctima de la comisión de algún delito.
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