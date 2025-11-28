En persecución, vuelca patrulla de la GCE; hay cinco policías heridos

HUEHUETLÁN.- Una patrulla de Guardia Civil Estatal se salió del camino y volcó, en la carretera federal Valles-Tamazunchale, cuando los policías se desplazaban para atender una llamada de emergencia.

El percance ocurrió sobre una curva del tramo que conecta Xolol con Huichihuayán, a la altura de la localidad La Escalera, perteneciente al municipio de Huehuetlán.

Estaba lloviendo, y cuando los policías atendían el auxilio, la unidad derrapó y se salió de la carretera, cayendo a un desnivel.

Cinco oficiales fueron rescatados por cuerpos de auxilio locales que acudieron para brindar atención inmediata y los trasladaron posteriormente a la clínica del IMSS de Ciudad Valles.

Algunos de ellos tenían fracturas, sin embargo, su estado de salud se reporta estable.

Más tarde, la Guardia Civil en la región Huasteca precisó que la madrugada de este viernes se registró la persecución de una camioneta con civiles, luego de que elementos en patrullaje se percataran que intentaron evadir a la autoridad.

Por este hecho, se confirmó la detención de tres personas, dos femeninas y un masculino.

De manera simultánea, una patrulla de la GCE que acudía al seguimiento resultó accidentada debido a las maniobras realizadas resultando lesionados cinco elementos que ya son atendidos en un hospital de la zona.

En el lugar se aseguraron a tres personas, involucradas identificadas como Marco N., Montserrat N. y Gabriela N., mismas que fueron puestas a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

Cabe mencionar que los detenidos presuntamente efectuaban los denominados "arrancones" con otros vehículos ya identificados en algunas carreteras del lugar, poniendo en riesgo la vida de sí mismos, así como la de los civiles que transitan.