En primer trimestre, caen 54 presuntos delincuentes en ZI
Se recuperaron 15 vehículos con reporte de robo, entre ellos tractocamiones y motocicletas: SSPC
Durante el primer trimestre del 2026, la Guardia Civil Estatal (GCE), logró la detención de 54 personas por supuestamente cometer diversos delitos en la Zona Industrial de San Luis Potosí.
De acuerdo con información de la corporación estatal, las aprehensiones corresponden a posesión de droga, allanamiento, lesiones, robo equiparado, robo a comercio, robo de motocicleta y tentativa de robo a transporte de carga.
Aunado a ello, reportó la recuperación de 15 vehículos con reporte de robo, distribuidos en siete cajas, una plataforma, un portacontenedor, tres tractocamiones, dos motocicletas y una plataforma.
Al respecto, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirmó que se mantienen operativos de seguridad con la Guardia Nacional, la policía municipal y la vigilancia particular.
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Destacó la detención de criminales dedicados al robo de autotransporte, pues sostuvo que diariamente los agentes estatales aprehenden a personas con posesión de droga en la zona productiva de la ciudad.
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