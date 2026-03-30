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Seguridad

Logra GCE más de 2 mil 700 detenciones en primer trimestre

Se aseguraron armas y drogas vinculadas al crimen organizado, fortaleciendo la seguridad en la región.

Por Redacción

Marzo 30, 2026 01:18 p.m.
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Foto: SSPC

Foto: SSPC

En el primer trimestre del 2026, la Guardia Civil Estatal (GCE), reportó la detención de más de 2 mil 700 personas por diversos delitos en las cuatro regiones de San Luis Potosí, es decir, un promedio mensual de 900 aprehensiones.

Así lo informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien complementó que también se aseguraron 64 armas de fuego, más de 3 kilogramos de cristal30 kilogramos de marihuana y un cuarto de cocaína.

Exteriorizó que todo el arsenal asegurado corresponde a integrantes del crimen organizado, cuyos aseguramientos se traducen en disminuir otros delitos como robos, lesiones y homicidio doloso.

Aunque no especificó el número de intervenciones en la zona industrial de San Luis Potosí, Juárez Hernández refirió que se mantienen rondines de seguridad con la Guardia Nacional, la policía municipal y la vigilancia particular.

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Además de destacar detenciones relevantes de ladrones de autotransporte, describió que diariamente los agentes de la GCE aprehenden a personas en dicho sector fabril por la posesión de droga.

"Yo espero que todo esto nos permita bajar toda la incidencia de los delitos (...) regularmente ya hacemos detenciones a diario, hasta de venta droga también (en la zona industrial)", remató.

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