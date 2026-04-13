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Seguridad

En un día, detiene GCE a 41 infractores

La mayoría por delitos contra la salud y otros por lesiones y violencia familiar

Por Redacción

Abril 13, 2026 03:00 a.m.
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En un día, detiene GCE a 41 infractores

Derivado de la Estrategia Integral de Seguridad, la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo en las últimas 24 horas a 41 personas en distintos operativos, de las cuales dos fueron puestas a disposición de autoridades federales y 39 ante el fuero común.

Del total de personas aseguradas, 28 fueron por probables delitos contra la salud, mientras que el resto enfrenta señalamientos por violencia familiar, acoso sexual, lesiones, delitos contra la seguridad de tránsito, conducción de vehículos con reporte de robo y posesión de cartuchos útiles.

En el marco de estas acciones, la corporación estatal localizó 10 vehículos, de los cuales tres contaban con reporte de robo, lo que refleja el constante para combatir este tipo de ilícitos.

Las personas detenidas fueron remitidas ante la autoridad correspondiente con todo y evidencias, en tanto que los vehículos recuperados se encuentran en una pensión en tanto son entregados a sus legítimos propietarios. 

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