Encercelan a hombre por presunto cohecho

Derivado de la presencia desplegada en todos los sectores de la demarcación, agentes de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un hombre por presunto cohecho, esto en la colonia Hacienda Los Morales.

Cuando agentes municipales transitaban sobre la calle Novena de los Naranjos en la colonia mencionada, ubicaron a un individuo que cometía faltas administrativas, por lo que se acercaron a señalarle la debida sanción.

Luego de dialogar con el sujeto, se identificó como Jonathan "N" de 26 años, quien mostró una actitud agresiva y, para evitar ser arrestado, ofreció la cantidad de 500 pesos para que lo dejaran retirarse.

Enseguida se le dio a conocer que sería detenido por presunto cohecho, y después fue presentado ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), para esclarecer su situación legal.

