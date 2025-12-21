logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"EL NIÑO QUE SALVó LA NAVIDAD"

Fotogalería

"EL NIÑO QUE SALVó LA NAVIDAD"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Encierran a dos sujetos por violencia familiar

Por Redacción

Diciembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Encierran a dos sujetos por violencia familiar

Policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos hombres por presunta violencia familiar; las acciones se realizaron tras la atención de reportes ciudadanos en distintas colonias.

El primer auxilio se atendió en la calle San Daniel, en la colonia Villas de San Francisco, donde agentes municipales tuvieron contacto con una mujer que señaló a su pareja de agredirla física y psicológicamente, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.En el lugar fue ubicado el señalado, quien se identificó como Juan "N", de 69 años de edad.

Por otra parte, policías soledenses acudieron a un domicilio ubicado en la calle Felipe Ángeles, en la colonia Genovevo Rivas Guillén, donde una mujer indicó que su hermano la violentó físicamente, solicitando proceder legalmente en contra de quien dijo llamarse Leonides "N", de 21 años de edad.

A ambos se les informó que serían detenidos por presunta violencia familiar, y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para continuar con el trámite legal correspondiente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ocupantes de camioneta sobreviven a embestida de tren (fotos)
Ocupantes de camioneta sobreviven a embestida de tren (fotos)

Ocupantes de camioneta sobreviven a embestida de tren (fotos)

SLP

Huasteca Hoy

El accidente ocurrió la tarde de este sábado en el cruce ferroviario de Ébano

Galería | Trasladan a dos heridos en carambola sobre la 57
Galería | Trasladan a dos heridos en carambola sobre la 57

Galería | Trasladan a dos heridos en carambola sobre la 57

SLP

Redacción

Los hechos se suscitaron el mediodía de este sábado

¿Extorsionan desde penales en SLP?
¿Extorsionan desde penales en SLP?

¿Extorsionan desde penales en SLP?

SLP

Rubén Pacheco

Esto dice el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

Asaltan a pasajeros de autobús en la Valles-Tamazunchale
Asaltan a pasajeros de autobús en la Valles-Tamazunchale

Asaltan a pasajeros de autobús en la Valles-Tamazunchale

SLP

Huasteca Hoy

Hombres armados despojaron a los viajeros y al conductor de sus pertenencias