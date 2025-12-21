Encierran a dos sujetos por violencia familiar

Policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos hombres por presunta violencia familiar; las acciones se realizaron tras la atención de reportes ciudadanos en distintas colonias.

El primer auxilio se atendió en la calle San Daniel, en la colonia Villas de San Francisco, donde agentes municipales tuvieron contacto con una mujer que señaló a su pareja de agredirla física y psicológicamente, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.En el lugar fue ubicado el señalado, quien se identificó como Juan "N", de 69 años de edad.

Por otra parte, policías soledenses acudieron a un domicilio ubicado en la calle Felipe Ángeles, en la colonia Genovevo Rivas Guillén, donde una mujer indicó que su hermano la violentó físicamente, solicitando proceder legalmente en contra de quien dijo llamarse Leonides "N", de 21 años de edad.

A ambos se les informó que serían detenidos por presunta violencia familiar, y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para continuar con el trámite legal correspondiente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí