Encierran a individuo por abuso sexual

La Fiscalía General del Estado sobre la ejecución de una orden de aprehensión por parte de agentes de la Policía de Investigación, quienes detuvieron a Arturo "N" por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual calificado en Aquismón.

Esta acción se deriva de una denuncia presentada ante agentes del Ministerio Público de la Delegación Quinta de la FGE, donde se denunció una agresión en marzo del presente año en la localidad de Santa Bárbara.

La víctima, que caminaba hacia su domicilio, fue presumiblemente interceptada por el señalado, quien le realizó tocamientos indebidos.

Tras la denuncia, se aperturó de inmediato una carpeta de investigación que incluyó datos de prueba suficientes para solicitar el mandamiento judicial correspondiente. Una vez aprobado por el Juez de Control, se inició la búsqueda del probable responsable.

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Elementos de la PDI lograron localizar a Arturo "N" en calles de la misma localidad donde ocurrieron los hechos y al momento de su detención, se le informaron los motivos de la misma y se le dio lectura a sus derechos como imputado, quedando recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social de Ciudad Valles.