Encierran a presunto violador de niña en Cerritos

Señalado como probable responsable del delito de violación equiparada en agravio de una infante en Cerritos, fue vinculado a proceso Víctor Manuel "N" por la Fiscalía General (FGE), derivado de las acciones de investigación y litigación.

El proceso legal inició tras la denuncia presentada ante la Delegación Tercera de la FGE. De acuerdo con las indagatorias, el incidente ocurrió en un domicilio ubicado en el fraccionamiento El Fortín, donde el sujeto, presuntamente aprovechando momentos en los que se encontraba a solas con la víctima, habría cometido la agresión sexual.

Agentes Fiscales integraron la carpeta de investigación correspondiente y con los datos de prueba obtenidos, la Fiscalía desarrolló las indagatorias con las que un Juez de Control libró el mandamiento judicial respectivo.

Posteriormente, elementos de la Policía de Investigación (PDI) cumplimentaron la orden de aprehensión en contra de Víctor Manuel "N" en el barrio San Juan de la misma demarcación, asegurando así su comparecencia ante la autoridad judicial.

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Durante la audiencia inicial, Agentes Fiscales presentaron datos de prueba suficientes que señalan la probable participación del imputado en el delito referido, por lo que el Juez de Control dictó el auto de vinculación a proceso y estableció el plazo correspondiente para la investigación complementaria.

Como medida cautelar, la autoridad judicial impuso la prisión preventiva oficiosa, por lo que el imputado permanecerá recluido en un Centro Estatal de Reinserción Social mientras continúa su proceso penal.