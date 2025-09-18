Encuentran a un hombre sin vida en colonia El Vergel
Vecinos reportan a un hombre sin vida en la calle Azteca
La noche de este miércoles, un hombre fue localizado sin vida en la colonia Barrio Vergel, al norte de la ciudad.
El hallazgo ocurrió alrededor de las 20:00 horas en la calle Azteca, donde vecinos reportaron a los números de emergencia a una persona tirada sobre la vía pública y con sangrado en la cabeza.
Paramédicos de la Coordinación de Rescate de Urgencias Médicas (CRUM) acudieron al sitio y, tras la valoración, confirmaron que el hombre, de aproximadamente 40 años de edad, ya no contaba con signos vitales.
La zona fue acordonada por elementos de la policía preventiva, mientras que agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.
Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la víctima ni las causas precisas de su fallecimiento.
