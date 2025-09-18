logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ORGULLOSOS DE SER MEXICANOS

Fotogalería

ORGULLOSOS DE SER MEXICANOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Encuentran a un hombre sin vida en colonia El Vergel

Vecinos reportan a un hombre sin vida en la calle Azteca

Por Redacción

Septiembre 18, 2025 09:29 p.m.
A
Encuentran a un hombre sin vida en colonia El Vergel

La noche de este miércoles, un hombre fue localizado sin vida en la colonia Barrio Vergel, al norte de la ciudad.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 20:00 horas en la calle Azteca, donde vecinos reportaron a los números de emergencia a una persona tirada sobre la vía pública y con sangrado en la cabeza.

Paramédicos de la Coordinación de Rescate de Urgencias Médicas (CRUM) acudieron al sitio y, tras la valoración, confirmaron que el hombre, de aproximadamente 40 años de edad, ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por elementos de la policía preventiva, mientras que agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la víctima ni las causas precisas de su fallecimiento.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Encuentran a un hombre sin vida en colonia El Vergel
Encuentran a un hombre sin vida en colonia El Vergel

Encuentran a un hombre sin vida en colonia El Vergel

SLP

Redacción

Vecinos reportan a un hombre sin vida en la calle Azteca

Volcadura en Río Santiago deja solo daños materiales
Volcadura en Río Santiago deja solo daños materiales

Volcadura en Río Santiago deja solo daños materiales

SLP

Pulso Online

El conductor fue valorado por paramédicos y no necesitó traslado hospitalario.

Fuga de aguas negras afecta a vecinos y comercios en Nicolás Zapata
Fuga de aguas negras afecta a vecinos y comercios en Nicolás Zapata

Fuga de aguas negras afecta a vecinos y comercios en Nicolás Zapata

SLP

Redacción

Vecinos denuncian olores fétidos y riesgos sanitarios frente a negocios de comida.

Fallece un hombre en negocio de Quintas de la Hacienda
Fallece un hombre en negocio de Quintas de la Hacienda

Fallece un hombre en negocio de Quintas de la Hacienda

SLP

Redacción

Los hechos, cerca de las 15:30 horas de este jueves