Hallan a hombre sin vida en colonia San José

Un hombre fue localizado sin vida en la calle de Eucaliptos, de la colonia San José, en Soledad.

Los hechos se reportaron esta mañana, cerca de las 09:30 horas, cuando los vecinos lo reportaron al 911, ya que observaron que el señor no se movía.

Al sitio arribaron paramédicos de la Guardia Civil de Soledad, quienes al valorarlo, determinaron que no contaba con signos vitales.

Elementos de la guardia civil municipal de Soledad , aseguraron el área, en espera de la llegada de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE), para el inicio de la investigación.

