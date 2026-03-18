logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EN EL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

Fotogalería

EN EL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Estrellan auto en muro del bulevar Río Santiago

El automóvil giró y quedó en sentido contrario, bloqueando la rampa de salida hacia la calle Iturbide

Por Redacción

Marzo 18, 2026 03:23 p.m.
A
Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Cuantiosos daños materiales se registraron en un choque de vehículo contra un muro de contención en el bulevar Rio Santiago.

Los hechos se registraron cerca de las 14:00 horas, cuando el conductor de un automóvil Nissan, circulaba sobre el bulevar con dirección a carretera a Matehuala, pero al incorporarse a la rampa de salida para tomar la calle Iturbide en la colonia Pavón, impactó con el muro.

Debido a la velocidad en que tomó la rampa y al impacto, el vehículo dio medio giro quedando finalmente en sentido contrario y obstruyendo la rampa.

Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento del accidente, retirando el vehículo con una grúa para depositarlo en una pensión.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Incendio en tarimera de la colonia Salk II moviliza a bomberos

Bomberos controlaron el fuego; sólo hubo daños materiales.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Estrellan auto en muro del bulevar Río Santiago
Estrellan auto en muro del bulevar Río Santiago

Estrellan auto en muro del bulevar Río Santiago

SLP

Redacción

El automóvil giró y quedó en sentido contrario, bloqueando la rampa de salida hacia la calle Iturbide

Recuperan 5 autos robados en operativos de seguridad en SLP
Recuperan 5 autos robados en operativos de seguridad en SLP

Recuperan 5 autos robados en operativos de seguridad en SLP

SLP

Redacción

Aseguran cuatro vehículos y una motocicleta

Detienen a dos personas en Tamazunchale con droga y efectivo
Detienen a dos personas en Tamazunchale con droga y efectivo

Detienen a dos personas en Tamazunchale con droga y efectivo

SLP

Redacción

Aseguran 69 bolsas de marihuana y 60 dosis de cristal

Caen siete "narcos" durante operativos
Caen siete "narcos" durante operativos

Caen siete "narcos" durante operativos

SLP

Redacción

Les decomisaron un total de 143 dosis, tanto de cristal como de marihuana