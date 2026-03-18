Estrellan auto en muro del bulevar Río Santiago

Cuantiosos daños materiales se registraron en un choque de vehículo contra un muro de contención en el bulevar Rio Santiago.

Los hechos se registraron cerca de las 14:00 horas, cuando el conductor de un automóvil Nissan, circulaba sobre el bulevar con dirección a carretera a Matehuala, pero al incorporarse a la rampa de salida para tomar la calle Iturbide en la colonia Pavón, impactó con el muro.

Debido a la velocidad en que tomó la rampa y al impacto, el vehículo dio medio giro quedando finalmente en sentido contrario y obstruyendo la rampa.

Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento del accidente, retirando el vehículo con una grúa para depositarlo en una pensión.

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