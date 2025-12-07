Motociclista muere tras accidente en Distribuidor Juárez

Un motociclista murió durante la madrugada de este sábado tras derrapar y estrellarse contra el muro divisorio de carriles en el Distribuidor Juárez.

Los hechos ocurrieron después de las 03:00 horas, cuando la víctima circulaba sobre carretera Matehuala. Al llegar a la cima del distribuidor, perdió el control de la motocicleta, derrapó e impactó contra el muro que separa el acceso hacia carretera México y Salvador Nava, quedando sin vida en el carril que dirige hacia carretera México.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Civil Estatal, división Caminos, quienes aseguraron el área. Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y personal pericial de la Fiscalía General del Estado iniciaron la recolección de indicios para determinar las causas del accidente en el que el motociclista perdió la vida.