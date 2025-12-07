logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AKOPA

Fotogalería

AKOPA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Motociclista muere tras accidente en Distribuidor Juárez

Autoridades como la Guardia Civil Estatal y la Policía de Investigación se hicieron presentes en el lugar del accidente.

Por Redacción

Diciembre 07, 2025 10:19 a.m.
A
Motociclista muere tras accidente en Distribuidor Juárez

Un motociclista murió durante la madrugada de este sábado tras derrapar y estrellarse contra el muro divisorio de carriles en el Distribuidor Juárez.

Los hechos ocurrieron después de las 03:00 horas, cuando la víctima circulaba sobre carretera Matehuala. Al llegar a la cima del distribuidor, perdió el control de la motocicleta, derrapó e impactó contra el muro que separa el acceso hacia carretera México y Salvador Nava, quedando sin vida en el carril que dirige hacia carretera México.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Civil Estatal, división Caminos, quienes aseguraron el área. Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y personal pericial de la Fiscalía General del Estado iniciaron la recolección de indicios para determinar las causas del accidente en el que el motociclista perdió la vida.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Motociclista muere tras accidente en Distribuidor Juárez
Motociclista muere tras accidente en Distribuidor Juárez

Motociclista muere tras accidente en Distribuidor Juárez

SLP

Redacción

Autoridades como la Guardia Civil Estatal y la Policía de Investigación se hicieron presentes en el lugar del accidente.

Incendio consume maleza en un predio
Incendio consume maleza en un predio

Incendio consume maleza en un predio

SLP

Redacción

Vándalo es arrestado por quemar locales
Vándalo es arrestado por quemar locales

Vándalo es arrestado por quemar locales

SLP

Redacción

Se incendian dos tráilers en choque en rúa a Matehuala
Se incendian dos tráilers en choque en rúa a Matehuala

Se incendian dos tráilers en choque en rúa a Matehuala

SLP

Redacción

Uno le pegó al otro y lo proyectó contra un torthon