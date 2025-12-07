Se incendian dos tráilers en choque en rúa a Matehuala
Uno le pegó al otro y lo proyectó contra un torthon
Tres vehículos pesados participaron en un aparatoso accidente en la carretera a Matehuala, en donde dos de ellos se incendiaron y uno de ellos quedó totalmente calcinado, pese a esto no se registraron personas lesionadas.
El accidente tuvo lugar cerca de las ocho de la mañana de este sábado, inicialmente un tráiler se desplazaba sobre la mencionada vía con dirección al norte, treamo San Luis-El Huizache.
Fue en el kilómetro 85, a la altura de la comunidad de Charco Cercado, en el municipio de Guadalcázar, en donde chocó por alcance contra otro tráiler, al que a su vez proyectó contra un camión también de carga tipo torthon.
Ante el fuerte impacto, los dos tráilers empezaron a incendiarse y uno de ellos, el de en medio, acabó en pérdida total y las llamas alcanzaron al segundo, al que se le quemó totalmente la cabina.
A pesar de lo aparatoso del hecho, los conductores pudieron ponerse a salvo y no hubo personas lesionadas pero sí las pérdidas fueron millonarias.
Elementos de la Guardia Nacional acudieron a tomar conocimiento del caso y habilitaron un carril para la circulación, el de norte a sur, aunque a pesar de ello las filas de los vehículos varados fueron kilométricas.
No podía faltar la rapiña ya que los pobladores de comunidades cercanas se hicieron presentes para llevarse los fierros quemados de los tráilers, ya que no transportaban artículos que pudieron apoderarse.
El bloqueo del tramo carretero causado por el accidente se prolongó durante varias horas hasta que las unidades participantes fueron retiradas con grúas por lo que el tránsito pudo normalizarse.
