Incendio consume maleza en un predio

Por Redacción

Diciembre 07, 2025 03:00 a.m.
Incendio consume maleza en un predio

Un incendio arrasó con maleza en un lote baldío de la colonia Tercera Grande, afortunadamente las llamas pudieron ser controladas antes de que alcanzaran las viviendas, personal de Protección Civil Municipal acudió a prestar auxilio a tiempo.

Fue la la mañana de este sábado, cuando vecinos de la calle Prolongación Moctezuma reportaron a los cuerpos de auxilio un incendio que se desarrollaba en un predio ubicado atrás del Cecati 121, en donde las llamas y el humo alcanzaban alturas considerables.

Personal operativo de Protección Civil Municipal se desplazó al lugar y se pudo entrar al terreno por el lado de la calle Mural, quedando el siniestro a espaldas del centro de capacitación mencionado.

De inmediato los socorristas se avocaron a combatir las llamas que consumían maleza seca, logrando extinguirlas en poco tiempo ya que amenazaban con extenderse hacia las viviendas aledañas, aunque solamente alcanzaron a llegar a las bardas perimetrales.

Fueron unos 600 metros cuadrados los que se consumieron en el siniestro, del cual hasta ahora se desconoce su origen pero los socorristas se cercioraron que las llamas no resurgieran, por suerte no hubo personas lesionadas.

