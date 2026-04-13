Fallece adolescente por accidente de motocicleta

CIUDAD VALLES.- Un menor de edad falleció en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social de Ciudad Valles, luego de permanecer varios días hospitalizado a causa de las lesiones que sufrió en un accidente de motocicleta.

El occiso fue identificado como Martín Pérez Martínez, de 16 años de edad, con domicilio en el municipio de Nuevo Morelos, Tamaulipas.

Fuentes oficiales informaron que el adolescente ingresó al nosocomio en estado crítico, donde permaneció internado durante cuatro días bajo atención médica especializada, tras presentar un traumatismo craneoencefálico severo y probable fractura de cráneo.

Pese a los esfuerzos del personal médico, su estado de salud no evolucionó favorablemente, por lo que finalmente este domingo por la mañana se confirmó su deceso.

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El accidente habría ocurrido en el mismo Municipio donde vivía, sin embargo no se dieron a conocer mayores detalles.

Por tratarse de un fallecimiento derivado de un hecho de tránsito, tuvo que intervenir la Fiscalía General del Estado, y trasladó el cuerpo al Servicio Médico Legal, sin embargo al confirmar que no había delito por perseguir, se realizaron los trámites para entregarlo a sus familiares.