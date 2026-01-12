logo pulso
Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

Seguridad

Fallece conductor en choque cerca de Ébano

El accidente fue reportado al 911, lo que generó la movilización de socorristas y corporaciones policiacas

Por Huasteca Hoy

Enero 12, 2026 04:16 p.m.
A
Fallece conductor en choque cerca de Ébano

ÉBANO.- Un hombre falleció luego de chocar la camioneta que conducía contra una grúa, en la carretera federal Valles-Tampico; hasta el momento no ha sido identificado.

El hecho ocurrió la tarde de este lunes, en el kilómetro 76 de la carretera federal número 70, en el tramo Ébano-Tamuín, donde una camioneta Jeep color gris, con placas de circulación XHH-126-C del estado de Tamaulipas, se impactó contra una grúa tipo plataforma, sin razón social, que remolcaba dos vehículos en calidad de chatarra.

Fuentes oficiales informaron que el ahora fallecido conducía la camioneta Jeep con dirección de Tamuín hacia Ébano, pero al llegar a un punto donde se reduce el carril, presuntamente invadió el carril contrario y se produjo el choque contra la grúa.

Debido al fuerte impacto, la camioneta quedó destrozada y el cuerpo del hombre salió proyectado. 

El accidente fue reportado al Sistema de Emergencias 9-1-1, lo que generó la movilización de socorristas y corporaciones policiacas.

De manera temporal, la circulación fue interrumpida y se dio aviso a la Fiscalía General del Estado para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

SLP

Huasteca Hoy

El accidente fue reportado al 911, lo que generó la movilización de socorristas y corporaciones policiacas

