Tren embiste a camioneta en Ébano

ÉBANO.- El conductor de una camioneta perteneciente a una empacadora de Tamuín, intentó ganarle el paso al tren en las vías a Tampico, lo que provocó el choque y la volcadura de la unidad.

El aparatoso accidente ocurrió la tarde de este sábado en el cruce ferroviario de las avenidas Manuel C. Lárraga y Ferrocarril, en la colonia Estación del municipio de Ébano.

Un hombre que conducía una camioneta Nissan blanca, tipo estaquitas, con razón social Praderas Huastecas, circulaba por la avenida Manuel C. Lárraga cuando se aproximaba el tren.

Sin embargo, en lugar de detenerse, aceleró para intentar cruzar antes de que la locomotora llegara a la intersección.

La maniobra fallida provocó que la unidad fuera embestida por el tren y terminara volcada a un costado de las vías, con las llantas hacia arriba.

En la camioneta viajaban tres hombres, quienes de manera milagrosa sobrevivieron.

Los heridos fueron auxiliados por socorristas de la Comisión Nacional de Emergencias y por Bomberos; sin embargo, solo uno de ellos fue trasladado al Hospital Básico Comunitario para su valoración médica.