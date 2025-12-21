logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"EL NIÑO QUE SALVó LA NAVIDAD"

Fotogalería

"EL NIÑO QUE SALVó LA NAVIDAD"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Tren embiste a camioneta en Ébano

Por Redacción

Diciembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Tren embiste a camioneta en Ébano

ÉBANO.- El conductor de una camioneta perteneciente a una empacadora de Tamuín, intentó ganarle el paso al tren en las vías a Tampico, lo que provocó el choque y la volcadura de la unidad.

El aparatoso accidente ocurrió la tarde de este sábado en el cruce ferroviario de las avenidas Manuel C. Lárraga y Ferrocarril, en la colonia Estación del municipio de Ébano.

Un hombre que conducía una camioneta Nissan blanca, tipo estaquitas, con razón social Praderas Huastecas, circulaba por la avenida Manuel C. Lárraga cuando se aproximaba el tren. 

Sin embargo, en lugar de detenerse, aceleró para intentar cruzar antes de que la locomotora llegara a la intersección.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La maniobra fallida provocó que la unidad fuera embestida por el tren y terminara volcada a un costado de las vías, con las llantas hacia arriba.

En la camioneta viajaban tres hombres, quienes de manera milagrosa sobrevivieron. 

Los heridos fueron auxiliados por socorristas de la Comisión Nacional de Emergencias y por Bomberos; sin embargo, solo uno de ellos fue trasladado al Hospital Básico Comunitario para su valoración médica.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ocupantes de camioneta sobreviven a embestida de tren (fotos)
Ocupantes de camioneta sobreviven a embestida de tren (fotos)

Ocupantes de camioneta sobreviven a embestida de tren (fotos)

SLP

Huasteca Hoy

El accidente ocurrió la tarde de este sábado en el cruce ferroviario de Ébano

Galería | Trasladan a dos heridos en carambola sobre la 57
Galería | Trasladan a dos heridos en carambola sobre la 57

Galería | Trasladan a dos heridos en carambola sobre la 57

SLP

Redacción

Los hechos se suscitaron el mediodía de este sábado

¿Extorsionan desde penales en SLP?
¿Extorsionan desde penales en SLP?

¿Extorsionan desde penales en SLP?

SLP

Rubén Pacheco

Esto dice el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

Asaltan a pasajeros de autobús en la Valles-Tamazunchale
Asaltan a pasajeros de autobús en la Valles-Tamazunchale

Asaltan a pasajeros de autobús en la Valles-Tamazunchale

SLP

Huasteca Hoy

Hombres armados despojaron a los viajeros y al conductor de sus pertenencias