logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡AMIGOS POR SIEMPRE!

Fotogalería

¡AMIGOS POR SIEMPRE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Fallece mujer tras atropellamiento al sur de Ciudad Valles

Miriam, de 45 años, fue encontrada sin vida cerca de la colonia Gregorio Osuna

Por Huasteca Hoy

Febrero 18, 2026 02:58 p.m.
A
Fallece mujer tras atropellamiento al sur de Ciudad Valles

CIUDAD VALLES.- Una mujer que laboraba en un negocio de comida falleció luego de haber sido atropellada por un vehículo no identificado, cerca de la colonia Gregorio Osuna.

La víctima respondió en vida al nombre de Miriam, tenía alrededor de 45 años de edad y vivía en el fraccionamiento Las Huastecas.

Este miércoles, poco antes del amanecer, salió de su casa con rumbo a su trabajo, en el negocio denominado Gorditas Pura Vida, que se ubica en el Libramiento Sur, pero no llegó.

Alrededor de las 7:30 de la mañana se reportó al Sistema de Emergencias 911 que había una mujer tirada a la orilla de la calle Antiguo Camino al Pujal, entre el fraccionamiento Lomas de Santiago y la colonia Gregorio Osuna.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los paramédicos, al arribar, confirmaron la situación y se dieron cuenta de que la mujer ya no tenía signos vitales.

Por las lesiones que presentaba, se presume que fue embestida por un vehículo. Policías municipales y de la Guardia Civil Estatal acordonaron la zona para preservar indicios.

Posteriormente llegó personal de la Fiscalía General del Estado, que se encargó de trasladar el cuerpo al Servicio Médico Legal, además de llevar a cabo las investigaciones para esclarecer este hecho.

LEA TAMBIÉN

Mujer resulta atropellada al enseñar a manejar

La unidad retrocedió cuando intentaban estacionarse

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fallece mujer tras atropellamiento al sur de Ciudad Valles
Fallece mujer tras atropellamiento al sur de Ciudad Valles

Fallece mujer tras atropellamiento al sur de Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Miriam, de 45 años, fue encontrada sin vida cerca de la colonia Gregorio Osuna

Combaten extenso incendio forestal en Mexquitic (video)
Combaten extenso incendio forestal en Mexquitic (video)

Combaten extenso incendio forestal en Mexquitic (video)

SLP

Pulso Online

El siniestro abarca desde la zona de Milpillas hasta Las Cruces

Sorprenden a sujeto con cristal y ponchallantas en Ciudad Valles
Sorprenden a sujeto con cristal y ponchallantas en Ciudad Valles

Sorprenden a sujeto con "cristal" y "ponchallantas" en Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Francisco "N", de 30 años de edad, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado

GCE reporta 41 detenidos y aseguramiento de droga
GCE reporta 41 detenidos y aseguramiento de droga

GCE reporta 41 detenidos y aseguramiento de droga

SLP

Redacción

Reportan 100 dosis de cristal y cinco vehículos recuperados.