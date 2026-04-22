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Fallece una mujer tras chocar con tráiler en Tamuín

El accidente ocurrió en el kilómetro 34 de la carretera federal 70, cerca de El Palmar

Por Huasteca Hoy

Abril 22, 2026 04:36 p.m.
A
Foto: Archivo

Foto: Archivo

TAMUÍN.- Una mujer falleció luego de que su camioneta fuera impactada por un tráiler, en el entronque de la carretera libre Valles-Tampico y el libramiento Valles-Tamuín.

Según la información recabada este miércoles, el percance sucedió alrededor de las 21:00 horas de ayer, en el kilómetro 34 de la carretera federal número 70, cerca del acceso a El Palmar.

Fuentes oficiales informaron que Juanita Hernández, de 59 años de edad, vecina del ejido Antiguo Tamuín, viajaba en una camioneta Ford Ranger, cuando fue chocada por un tráiler; esto sobre los carriles con dirección de Tamuín hacia Ébano.

Debido al fuerte impacto, sufrió lesiones graves y fue auxiliada por socorristas de Bomberos Voluntarios de Tamuín, quienes la trasladaron a la clínica del IMSS de Ciudad Valles, donde poco después falleció.

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Elementos de la Guardia Nacional se encargaron de tomar conocimiento del accidente y enviaron un informe a la Fiscalía General del Estado, autoridad que tendrá que deslindar responsabilidades.

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