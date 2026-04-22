Fallece una mujer tras chocar con tráiler en Tamuín

TAMUÍN.- Una mujer falleció luego de que su camioneta fuera impactada por un tráiler, en el entronque de la carretera libre Valles-Tampico y el libramiento Valles-Tamuín.

Según la información recabada este miércoles, el percance sucedió alrededor de las 21:00 horas de ayer, en el kilómetro 34 de la carretera federal número 70, cerca del acceso a El Palmar.

Fuentes oficiales informaron que Juanita Hernández, de 59 años de edad, vecina del ejido Antiguo Tamuín, viajaba en una camioneta Ford Ranger, cuando fue chocada por un tráiler; esto sobre los carriles con dirección de Tamuín hacia Ébano.

Debido al fuerte impacto, sufrió lesiones graves y fue auxiliada por socorristas de Bomberos Voluntarios de Tamuín, quienes la trasladaron a la clínica del IMSS de Ciudad Valles, donde poco después falleció.

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Elementos de la Guardia Nacional se encargaron de tomar conocimiento del accidente y enviaron un informe a la Fiscalía General del Estado, autoridad que tendrá que deslindar responsabilidades.