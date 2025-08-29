Fallece una mujer tras un infarto en calles de Soledad

Una mujer perdió la vida tras un aparente infarto en la Avenida San Lorenzo y Bella Vista, en el fraccionamiento el Paraíso Cielo .

El incidente fue cerca de las 12:00 horas de este viernes, cuando la señora había acudido a una consulta a una farmacia similar.

Al pretender tomar el transporte urbano se desvaneció, por lo que al sitio arribaron paramédicos de la Guardia Civil de Soledad, quienes trataron de reanimarla, pero no fue posible.

La Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) dieron fe del deceso e iniciaron con el levantamiento del cuerpo.

