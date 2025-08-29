logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ENORMES!

Fotogalería

¡ENORMES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Fallece una mujer tras un infarto en calles de Soledad

El incidente fue cerca de las 12:00 horas de este viernes

Por PULSO

Agosto 29, 2025 12:50 p.m.
A
Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Una mujer perdió la vida tras un aparente infarto en la Avenida San Lorenzo y Bella Vista, en el fraccionamiento el Paraíso Cielo .

El incidente fue cerca de las 12:00 horas de este viernes, cuando la señora había acudido a una consulta a una farmacia similar. 

Al pretender tomar el transporte urbano se desvaneció, por lo que al sitio arribaron paramédicos de la Guardia Civil de Soledad, quienes trataron de reanimarla, pero no fue posible. 

La Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) dieron fe del deceso e iniciaron con el levantamiento del cuerpo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fallece una mujer tras un infarto en calles de Soledad
Fallece una mujer tras un infarto en calles de Soledad

Fallece una mujer tras un infarto en calles de Soledad

SLP

PULSO

El incidente fue cerca de las 12:00 horas de este viernes

Fuego consume autobús de Vencedor en bulevar de Valles
Fuego consume autobús de Vencedor en bulevar de Valles

Fuego consume autobús de Vencedor en bulevar de Valles

SLP

Huasteca Hoy

El siniestro ocurrió la noche de este jueves

Fotos | Trailero queda herido en accidente sobre carretera 57
Fotos | Trailero queda herido en accidente sobre carretera 57

Fotos | Trailero queda herido en accidente sobre carretera 57

SLP

PULSO

Oficiales de la Guardia Nacional colaboraron en las labores de rescate del tráiler accidentado en la carretera 57.

Detienen a 2 personas con armas de fuego
Detienen a 2 personas con armas de fuego

Detienen a 2 personas con armas de fuego

SLP

Redacción