Familia de NL resulta herida al volcar su auto

TAMUÍN.- Un vehículo en el que viajaba una familia originaria de Nuevo León volcó en la carretera estatal Tamuín-San Vicente.

El accidente se suscitó este jueves, poco después del mediodía, en el kilómetro 22 del mencionado eje estatal, a donde acudieron para brindar auxilio los socorristas de Bomberos Voluntarios de Tamuín, así como personal del Sistema DIF Municipal de San Vicente.

De acuerdo con la información recabada, un hombre que radica en el estado de Nuevo León conducía un vehículo Nissan Versa blanco y lo acompañaba su familia ya que andaban de vacaciones por la Huasteca Potosina con motivo de la Semana Santa.

Circulaban con dirección de San Vicente hacia Tamuín pero en el trayecto, el conductor intentó esquivar un enorme bache, pero perdió el control del volante y volcó.

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Varios integrantes de la familia sufrieron lesiones y quedaron atrapados dentro de la unidad; sin embargo, los socorristas realizaron maniobras para poder extraerlos y fueron llevados a un hospital.

Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, se encargaron de tomar conocimiento del accidente y resguardar el vehículo.