Fardero se apoderaba de carne en Aurrerá
Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por presunto robo, lo sorprendieron cuando se apoderaba de mercancía en la tienda Bodega Aurrerá de la colonia Puerta Real.
En la tienda referida, ubicada en la Avenida Puerta Real esquina con el Periférico Norte, en la colonia mencionada, donde los agentes municipales se presentaron con personal del establecimiento, quienes señalaron a un individuo por intentar sustraer productos sin pagar.
Los policías soledenses se acercaron al reportado y después de varios minutos de diálogo, se identificó como Alejandro "N" de 32 años, a quien le encontraron artículos comestibles, pidiendo la parte afectada proceder legalmente en su contra.
Al sujeto se le informó que sería detenido por presunto robo y posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado donde seguirán con el proceso correspondiente por el delito de robo.
