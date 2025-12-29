FGE abre indagatoria por ataque a un autobús en la Huasteca

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició de oficio una carpeta de investigación tras el ataque armado contra un autobús turístico ocurrido el pasado fin de semana en la carretera Ciudad Valles–Tamazunchale, aunque el caso será turnado a la Fiscalía General de la República (FGR) al tratarse de un tramo federal.

Así lo informó la titular de la FGE, María Manuela García Cázares, quien detalló que el incidente se registró la tarde del domingo, cuando un autobús con alrededor de 50 pasajeros fue interceptado por individuos armados que intentaron obligar al conductor a detener la marcha.

Al no lograr su objetivo, los agresores realizaron disparos contra el vehículo, impactando el parabrisas, para después darse a la fuga. El autobús logró avanzar y detenerse más adelante, donde acudieron elementos de servicios periciales para realizar el procesamiento correspondiente.

La fiscal precisó que, pese a la gravedad de los hechos, no se reportaron personas lesionadas y los pasajeros decidieron continuar su trayecto sin presentar denuncia formal. No obstante, la Fiscalía estatal abrió la carpeta de investigación de manera oficiosa.

García Cázares señaló que, tras dialogar con el delegado de la FGR en San Luis Potosí, se acordó remitir el expediente a dicha instancia federal para que continúe con las indagatorias, debido a la jurisdicción del tramo carretero.

De acuerdo con lo referido por los propios pasajeros, se trataba de un grupo de turistas originarios de Puebla que regresaban de visitar la cascada de Micos, por lo que se presume que el ataque estuvo relacionado con un intento de asalto.

La fiscal reconoció que se tiene antecedente de al menos un hecho similar en la zona durante el año, y que en las últimas semanas se han tenido conocimiento de otros eventos de esta naturaleza, particularmente en ese tramo considerado de riesgo, en las inmediaciones de Ciudad Valles.

Finalmente, indicó que será la FGR la encargada de determinar si se trata de un grupo delictivo que opera de manera recurrente en la región y de establecer las responsabilidades correspondientes.