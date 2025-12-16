logo pulso
Fotos | Accidente en carretera a Zacatecas; un herido y cuantiosos daños

Al sitio arribaron paramédicos de SEUM, quienes trasladaron a una persona para su atención médica

Por Redacción

Diciembre 16, 2025 02:48 p.m.
A
Fotos: Teodoro Blanco/Pulso

Fotos: Teodoro Blanco/Pulso

Una persona lesionada fue el saldo de un accidente donde participaron cinco vehículos en el kilómetro 12+500 de la carretera Zacatecas, a la altura de Pueblo Viejo  y con dirección a San Luis Potosí.

En la zona, un Chevrolet Chevy, una camioneta Toyota, un Suzuki Swift que terminó volcado, tuvieron una colisión, cuyo origen no quedó claro.

Tras el percance, también resultaron involucrados los conductores de dos motocicletas, una Italika de baja cilindrada y una cuatrimoto. El reporte a las 13:00 horas  de este martes. 

Al sitio arribaron paramédicos de SEUM, quienes trasladaron a una persona para su atención médica.

Fotos: Teodoro Blanco/Pulso 

La Policía Vial de Mexquitic tomó conocimiento del suceso para el deslinde de responsabilidades.

