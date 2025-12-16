Fotos | Accidente en carretera a Zacatecas; un herido y cuantiosos daños
Al sitio arribaron paramédicos de SEUM, quienes trasladaron a una persona para su atención médica
Una persona lesionada fue el saldo de un accidente donde participaron cinco vehículos en el kilómetro 12+500 de la carretera Zacatecas, a la altura de Pueblo Viejo y con dirección a San Luis Potosí.
En la zona, un Chevrolet Chevy, una camioneta Toyota, un Suzuki Swift que terminó volcado, tuvieron una colisión, cuyo origen no quedó claro.
Tras el percance, también resultaron involucrados los conductores de dos motocicletas, una Italika de baja cilindrada y una cuatrimoto. El reporte a las 13:00 horas de este martes.
Al sitio arribaron paramédicos de SEUM, quienes trasladaron a una persona para su atención médica.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Fotos: Teodoro Blanco/Pulso
La Policía Vial de Mexquitic tomó conocimiento del suceso para el deslinde de responsabilidades.
Motociclista está grave al chocar contra camioneta
La unidad se le atravesó en la carretera a Zacatecas y no pudo frenar a tiempo
no te pierdas estas noticias
Fotos | Accidente en carretera a Zacatecas; un herido y cuantiosos daños
Redacción
Al sitio arribaron paramédicos de SEUM, quienes trasladaron a una persona para su atención médica
Fotos | Chofer de revolvedora embiste a camioneta en Periférico
Redacción
La conductora resultó herida y fue trasladada para su atención médica
Video | Taxista ebrio causa choque con nueva patrulla
Redacción
El accidente ocurrió en el cruce de 5 de Mayo y La Lonja, en zona centro de la capital