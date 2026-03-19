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Fotos | Aparatoso choque de frente en carretera a Rioverde

Tras la fuerte de la colisión, se reporta a uno de los choferes lesionado

Por Redacción

Marzo 19, 2026 04:18 p.m.
A
Fotos: Teodoro Blanco/Pulso

Fotos: Teodoro Blanco/Pulso

Un choque de frente dejó como saldo a una persona lesionada en la carretera Rioverde, a la altura de la entrada a Ciudad Satélite.

El reporte fue cerca de las 14:00 horas de este jueves, cuando el chofer de un camión circulaba sobre carretera a Rioverde, pero justo cuando bajaba del puente de Ciudad Satélite con dirección a San Luis Potosí, perdió el control hacia su izquierda e impactó de frente a otro torton

Uno de los conductores resultó lesionado, por lo que paramédicos la trasladaron para su atención médica especializada.

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Fotos: Teodoro Blanco/Pulso

Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente, pues el otro conductor, aparentemente responsable, se retiró del lugar. 

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