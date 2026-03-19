Fotos | Aparatoso choque de frente en carretera a Rioverde

Un choque de frente dejó como saldo a una persona lesionada en la carretera Rioverde, a la altura de la entrada a Ciudad Satélite.

El reporte fue cerca de las 14:00 horas de este jueves, cuando el chofer de un camión circulaba sobre carretera a Rioverde, pero justo cuando bajaba del puente de Ciudad Satélite con dirección a San Luis Potosí, perdió el control hacia su izquierda e impactó de frente a otro torton.

Uno de los conductores resultó lesionado, por lo que paramédicos la trasladaron para su atención médica especializada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Fotos: Teodoro Blanco/Pulso

Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente, pues el otro conductor, aparentemente responsable, se retiró del lugar.