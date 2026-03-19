Fotos | Aparatoso choque de frente en carretera a Rioverde
Tras la fuerte de la colisión, se reporta a uno de los choferes lesionado
Un choque de frente dejó como saldo a una persona lesionada en la carretera Rioverde, a la altura de la entrada a Ciudad Satélite.
El reporte fue cerca de las 14:00 horas de este jueves, cuando el chofer de un camión circulaba sobre carretera a Rioverde, pero justo cuando bajaba del puente de Ciudad Satélite con dirección a San Luis Potosí, perdió el control hacia su izquierda e impactó de frente a otro torton.
Uno de los conductores resultó lesionado, por lo que paramédicos la trasladaron para su atención médica especializada.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Fotos: Teodoro Blanco/Pulso
Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente, pues el otro conductor, aparentemente responsable, se retiró del lugar.
Motociclista invade carril y se impacta de frente contra transporte colectivo
El cobrador de una tienda departamental resultó lesionado en accidente ocurrido en la carretera La Pila–Ciudad Valles
no te pierdas estas noticias
Fotos | Aparatoso choque de frente en carretera a Rioverde
Redacción
Tras la fuerte de la colisión, se reporta a uno de los choferes lesionado
También SSPC investiga a guardias civiles por homicidios en Matehuala
Rubén Pacheco
Inició un procedimiento en Asuntos Internos para determinar sanciones administrativas
Detienen a 32 personas y aseguran droga y vehículos en operativos de la GCE
Redacción
Entre los aseguramientos destacan drogas como marihuana, cristal, cocaína y vehículos con reporte de robo.