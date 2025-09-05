Fotos | Impactan tráileres en carretera a Matehuala; un muerto

Un muerto y un lesionado se registraron este viernes en un choque de dos tráileres en el kilómetro 32 de la carretera Matehuala. Los hechos cerca del mediodía con dirección a San Luis Potosí.

Fue a la altura de la comunidad de Ventura, en el municipio de Villa Hidalgo, donde el conductor de una de las unidades, al salir de una curva, invadió carril izquierdo y fue impactado por otro. Por el fuerte impacto se sale de la cinta asfáltica para terminar desbarrancado, y su conductor perdió la vida.

El otro conductor fue valorado por paramédicos de la Guardia Civil de Soledad, quien sólo presentó golpes leves, no amerito traslado a un hospital.

Fotos: Pulso

Elementos de la Guardia Nacional aseguran el área, mientras la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron con el levantamiento del cuerpo y las primeras investigaciones.