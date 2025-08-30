Un muerto, en fuerte choque sobre carretera a Matehuala

Una persona sin vida fue el saldo de un choque entre dos vehículos en carretera Matehuala, a la altura del kilómetro 5, cerca de las 8:30 horas d este sábado.

Todo ocurrió cuando el conductor de una camioneta Nissan circulaba sobre carretera 57, con dirección al norte, pero antes de subir el puente de La Constancia, en Soledad, pierde el control hacia su izquierda brincando el camellón para invadir carril.

Al intentar incorporarse es chocada por un Nissan tipo March, impactando en la parte posterior lateral de su lado izquierdo para salir sin control dando vueltas y terminar a 100 metros, cerca de una gasolinera. Un ocupante del compacto perdió la vida.

Fotos: Teodoro Blanco/Pulso

En el sitio, una camioneta Chevrolet, también resultó con algunos daños.

Elementos de la Guardia Civil Estatal acordonan el área en espera de la Policía de Investigación y peritos de la FGE para dar fe, e iniciar con la carpeta de investigación.