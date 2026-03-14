Fotos | Incendio consume vivienda en La Libertad
Hasta las 11:00 horas, las autoridades continuaban con labores para salvaguardar a la población
La Dirección de Protección Civil municipal de Villa de Pozos informó que atendió un incendio en una casa habitación en La Libertad.
Indicó que hasta las 11:00 horas el personal del área operativa se encontraba atendiendo y realizando labores para el control, trabajando de manera coordinada con el Cuerpo de Bomberos.
"Nuestro personal continúa en el lugar realizando las acciones necesarias para controlar la situación y salvaguardar la seguridad de la población". No se reportan heridos.
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Fotos: PC
De acuerdo con las imágenes, el siniestro consumió el predio, aunque no informaron sobre las causas del suceso.
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