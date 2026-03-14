Fotos | Incendio consume vivienda en La Libertad

La Dirección de Protección Civil municipal de Villa de Pozos informó que atendió un incendio en una casa habitación en La Libertad.

Indicó que hasta las 11:00 horas el personal del área operativa se encontraba atendiendo y realizando labores para el control, trabajando de manera coordinada con el Cuerpo de Bomberos.

"Nuestro personal continúa en el lugar realizando las acciones necesarias para controlar la situación y salvaguardar la seguridad de la población". No se reportan heridos.

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Fotos: PC

De acuerdo con las imágenes, el siniestro consumió el predio, aunque no informaron sobre las causas del suceso.