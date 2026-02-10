logo pulso
Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Seguridad

Fotos | Rescatan a joven en antena de más de 100 metros

Por la mañana, trabajadores de una empresa observaron que Jesús subía por la estructura

Por Huasteca Hoy

Febrero 10, 2026 03:37 p.m.
Ciudad Valles.- Un joven de aproximadamente 22 años de edad, llamado Jesús N. trepó la antena de la estación de radio, en Ejército Mexicano y Frontera, aunque dos bomberos hicieron la labor de convencimiento para bajarlo desde 110 metros de altura. 

Cerca de las 11 de la mañana, los trabajadores de una empresa de uniformes observaron que un hombre joven subió la antena y que se había estacionado en el último lugar donde una persona puede estar de pie, en la estructura de la antena, mientras fumaba

Llamaron al 911 y pronto, elementos de Protección Civil (PC), de la Policía Municipal, Guardia Civil Estatal, Bomberos y Cruz Roja poblaron alrededor de la base de la estructura metálica. 

El plan fue ascender para intentar disuadir al joven de seguir allá arriba por el riesgo de muerte que corría, en caso de caer de más de 100 metros, sin embargo, no había equipo disponible para ascender con seguridad. 

César Quintana, quién es bombero voluntario y especialista en actividades turísticas extremas pasaba providencialmente por el lugar y, al enterarse de la situación, ofreció su equipo para subir. 

El ascenso fue asegurado por cuerdas, en caso de una caída y luego de 20 minutos llegaron a la cumbre, donde estaba Jesús

Persuasión 

Fabián Flores fue el otro que subió a por Jesús y él mismo lo explicó: tuvo que empatizar con Jesús para que éste adquiriera confianza y también relatara su pesadumbre. 

Durante 40 minutos, con el viento soplando con toda la fuerza y con Jesús montado sobre el pasamanos del barandal, con una pierna en el vacío a 110 metros y agarrado apenas con las yemas de los dedos de la balaustrada, Fabián creía que perdía contra la depresión de Jesús, sin embargo, el dolor los equidistó a tal grado que no sólo Jesús accedió a bajar, sino a hablar por celular con el director de PC, Miguel Ángel Sánchez Hernández, quién prometió al joven darle la deferencia de la protección y la asesoría, sin que la Policía Municipal lo detuviera, tomando en cuenta que estaba cometiendo un delito, subido en la antena. 

Otros 20 minutos tardaron en bajar, en efecto, Sánchez Hernández abrazó a Jesús y lo subió a una ambulancia con destino al DIF Municipal, en donde le darían atención y le escucharían sobre sus problemas personales.

