Fotos | Trailero es embestido por tren en la Zona Industrial
Los hechos se registraron cerca de las 13:00 horas de este vienes
El conductor de un tráiler intentó ganarle el paso al tren en el Eje 140 en la Zona Industrial, pero fue embestido.
Los hechos se registraron cerca de las 13:00 horas de este vienes, cuando el chofer de la unidad Kenworth circulaba sobre el Eje 140 y al llegar a las vías México-Laredo no se detiene en el alto total.
En ese momento pasaba el tren y fue golpeado en la parte de la caja del tráiler casi partiéndola a la mitad.
Fotos: Teodoro Blanco
Pese a lo aparatoso del accidente, sólo se reportaron daños materiales. Peritos de la SSPC capitalina tomaron conocimiento del accidente para el retiro de la unidad y deslindar responsabilidades.
