Frustra la GCE intento de secuestro virtual

La Guardia Civil Estatal (GCE) logró poner a salvo a un joven de 23 años tras atender un reporte de no localización y confirmar que se trataba de un posible secuestro virtual en la capital potosina.

De acuerdo con la información oficial, los familiares recibieron llamadas de números desconocidos en las que se les exigía dinero a cambio de la supuesta liberación del joven. Ante la denuncia, agentes de la GCE desplegaron un operativo que permitió evitar que los afectados realizaran algún pago.

El joven fue localizado en las inmediaciones de Plaza San Luis, al poniente de la ciudad, donde permanecía bajo instrucciones de los extorsionadores, quienes lo amenazaron con causar daño a su familia si no seguía sus órdenes.

Tras ser asegurado, el joven recibió una valoración médica y fue reunido con sus familiares. Posteriormente, se les brindó asesoría sobre cómo actuar en casos de secuestro virtual y extorsión, además de recordarles la importancia de reportar estos hechos a las líneas de emergencia 9-1-1 y 089.