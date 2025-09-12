Incineran más de 187 kilos de droga incautada

La Fiscalía General de la República, a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional en el Estado y en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, incineró 187 kilos 606 gramos 290 miligramos de drogas aseguradas en la entidad, correspondientes a las acciones realizadas por los cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno.

Las drogas destruidas fueron: 138 kilos 741 gramos 800 miligramos de clorhidrato de cocaína, 796 gramos 100 miligramos de clorhidrato de metanfetamina, 10 gramos 800 miligramos de cocaína, 45 kilos 877 gramos 700 miligramos de marihuana, 318 gramos 900 miligramos de metanfetamina, 266 gramos 390 miligramos de psicotrópicos, 29 gramos 6600 miligramos de resina de cannabis, un kilo 565 gramos de sustancia negativa y 178 unidades de diversos psicotrópicos.

También se destruyeron 67 piezas objetos del delito consistentes en uniformes tácticos, mochilas, tenis, cascos, báscula digital gramera y vapeadores, entre otros.

El evento de incineración fue encabezado por el fiscal federal en el estado de San Luis Potosí, personal del Órgano Interno de Control de la FGR, titular de la Inspección General de Operaciones, Policía Federal Ministerial, peritos y elementos de la Sedena, además del representante del Órgano Interno de Control, quien supervisó que el proceso se desarrollara en términos de la normatividad aplicable en la materia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con estas acciones la Fiscalía General de la República reafirma su compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal; por lo que se invita a la ciudadanía, a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año al teléfono 4448340902 ext. 220932 o correo vua.slp@fgr.org.mx.