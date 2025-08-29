Fuego consume autobús de Vencedor en bulevar de Valles

CIUDAD VALLES.- Un probable cortocircuito habría provocado el incendio de un autobús de la línea Transportes Vencedor, pero no se reportaron personas heridas.

El siniestro ocurrió la noche de este jueves sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, en el tramo comprendido entre el puente Cascabel y la Alameda Municipal.

La unidad, con número económico M-306, se encontraba fuera de servicio y era conducida únicamente por el chofer, quien venía de la carretera libre Valles–Rioverde con dirección a la Glorieta Pedro Antonio Santos.

De manera repentina comenzó a salir humo del interior, lo que obligó al conductor a orillarse y descender de inmediato para ponerse a salvo. En pocos minutos las llamas se propagaron.

Elementos de la Guardia Civil Estatal llegaron al lugar con extintores, pero pese a sus esfuerzos no lograron sofocar el fuego.

Más tarde arribaron bomberos, personal de Protección Civil Municipal y brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias, quienes trabajaron de manera coordinada hasta controlar la situación. Sin embargo, las pérdidas materiales fueron totales.