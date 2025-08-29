Aprehende la Fiscalía a pareja de ladrones

Una mujer y un hombre fueron detenidos tras ser señalados por la FGE como presuntos responsables del robo en un hotel de la carretera a México, de donde se apoderaron de varios miles de pesos producto de las ventas para un concierto musical.

Según las indagatorias de la Fiscalía, Ingrid “N” y Héctor “N”, presuntamente el mes pasado se habrían apoderado de efectivo concentrado en un hotel de la carretera 57, generado por la venta de boletos para espectáculos musicales.

El ente procurador de justicia trabajó en judicializar el caso y la autoridad judicial emitió el mandato respectivo.

La orden de aprehensión fue entregada a la Policía de Investigación, quien se abocó a detener a ambos probables responsables, mismos que fueron ubicados en diferentes puntos de la Zona Metropolitana potosina.

La y el capturado fueron trasladados al centro de reinserción social ubicado en La Pila; en este lugar se mantendrán mientras su estado legal se resuelve por parte de un Juez de Control.