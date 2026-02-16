Fuerte choque carretero deja dos lesionados

ÉBANO.- Una camioneta chocó contra otra por alcance en la carretera Valles-Tampico; dos personas resultaron lesionadas y fueron llevadas a un hospital.

El percance se suscitó la tarde de este domingo, en el kilómetro 75 de la carretera federal número 70, tramo Tamuín-Ébano, cerca del acceso al ejido Tres Hermanos.

Fuentes oficiales informaron que el chofer de una camioneta SUV marca Nissan, color gris, circulaba a exceso de velocidad y terminó chocando contra la parte trasera de una camioneta SUV marca Ford Escape, color guinda.

Dos mujeres que viajaban en la unidad afectada resultaron con lesiones leves y fueron auxiliadas por socorristas de los Bomberos Voluntarios de Tamuín, quienes se encargaron de trasladarlas a un hospital.

Del accidente tomaron conocimiento oficiales de la Guardia Nacional, quienes pidieron el apoyo de una grúa para retirar las unidades accidentadas y liberar la vialidad.