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Fuertes daños materiales, saldo de una carambola

Por Redacción

Abril 26, 2026 03:00 a.m.
A
Fuertes daños materiales, saldo de una carambola

Cuatro automóviles participaron en una aparatosa carambola en la carretera a Rioverde, los daños materiales fueron cuantiosos pero no suerte no hubo personas lesionadas.

El hecho tuvo lugar a las nueve de la mañana de este sábado, inicialmente un automóvil Volkswagen Vento de color gris oscuro, circulaba por los carriles centrales en dirección del distribuidor Juárez hacia el Anillo Periférico.

Frente a la colonia Foresta, donde inicia la parte ascendente hacia el puente del Periférico, el conductor no guardó su distancia de seguridad y de esta forma chocó de frente contra un automóvil Ford Fiesta, al que proyectó hacia adelante y éste a su vez le pegó a un carro KIA, que también impactó contra otro auto de la misma marca.

Luego de los choques el Fiesta terminó trepado sobre el camellón que divide los carriles laterales y los cuatro vehículos acabaron con fuertes daños materiales, pero sin heridos ya que los ocupantes fueron atendidos por los paramédicos pero nadie ameritó traslado al hospital.

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Del accidente toma conocimiento peritos de la Guardia Civil de Soledad, quienes ordenaron el traslado de los carros a una pensión en tanto los conductores llegaban a un acuerdo; como era de esperarse, el tráfico fue interrumpido hasta que las unidades fueron retiradas con grúas particulares. 

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